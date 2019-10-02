В ночь со 2 на 3 октября сразу четырьмя матчами стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги. В межсезонье из России в Америку уехали 14 россиян, 13 из них подписали двусторонние контракты, а 14-й — это Антон Бурдасов, который по пробному соглашению пытал счастья в «Эдмонтоне». Дела плохи — только двое из 14 по итогам межсезонья остались в НХЛ.

Эти двое — Илья Михеев и неожиданно Данил Юртайкин. Если с первым все более-менее понятно, Михеев был нужен «Торонто», Майкл Бэбкок лично был заинтересован в Илье, то Юртайкин приятно удивил. В межсезонье в составе «Сан-Хосе» он не отличался результативностью, но выполнял работу, благодаря которой шайбами отличались его партнеры, да и свой гол, причем красивый, ему забить все же удалось.

Михеев, Юртайкин, и все. Критически мало. Кто остальные 12? В АХЛ отправились хоккеисты, которые зажигали за главные клубы Континентальной лиги. Прохоркин, например, не устроил Тодда Макллелана в «Лос-Анджелесе», и поделом: на льду он не показал ничего. Грустно думать о том, что в «Нью-Йорке» решили ограничиться Панариным, Бучневичем и Георгиевым, а других россиян, Виталия Кравцова и Игоря Шестеркина, сослали в АХЛ. Так хотелось, чтобы вратарская позиция стала чисто русской, да и Кравцов неплохо проявил себя в межсезонье, в «Рейнджерс» он наверняка вернется. Туда же отправился Егор Рыков, но он быстро получил травму, не успев себя нормально проявить. Защитник поиграет в АХЛ после восстановления, но есть сомнения, что у него получится доказать свою состоятельность.

Также покинули СКА Михаил Мальцев и Николай Кныжов, и если отъезд первого хоть как-то можно объяснить, то что забыл в Америке Кныжов, сказать сложно. Мальцев уже забил блестящий гол, правда, этого оказалось маловато для того, чтобы пробиться в основную команду «Нью-Джерси». Кныжов же отправился в «Сан-Хосе», и наверняка изначально понимал, что едет не в «Шаркс», а в «Барракуда».

Это же можно сказать об Андрее Чибисове, который из Магнитогорска переехал в Виннипег. Не самый результативный форвард был сослан в фарм-клуб «Джетс», но, судя по предсезонке, следить за ним будут, и шансы на возвращение есть.

Еще два россиянина не впечатлили тренерский штаб «Калгари» — Александр Елесин и Артем Загидуллин будут играть в «Стоктон Хит». Что защитник, что голкипер не смогли проявить себя на сборах, и есть сомнения по поводу их будущего в НХЛ.

Из «Салавата» в «Бостон» приехал Павел Шэн. Талантливый игрок ожидаемо не закрепился в «Брюинз», но сбрасывать его со счетов не стоит, если он покажет, на что способен, в «Провиденс».

Что касается Антона Бурдасова, 29-летний нападающий мог остаться в России, ведь предложения ему поступали. Бурдасов мог подписать контракт с «Авангардом» или «Ак Барсом», но выбрал поехать на пробный контракт в «Эдмонтоном». Там Бурдасов не сумел доказать, что нужен, и теперь игрок находится без работы.

Если кто-то из перечисленных игроков ярко проявит себя в АХЛ, их могут вызвать в главную команду, на что стоит надеяться. А пока будем пристально следить за Михеевым и Юртайкиным, а также остальными россиянами, которые в Лиге не первый год. Михеев первую игру за «Торонто» может провести 3 октября против «Оттавы», а Юртайкин имеет шансы сыграть за «Шаркс» против «Вегаса».