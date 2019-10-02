Молодежный состав «Зенита» начал встречу против лиссабонской «Бенфики» в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Матч проходит на стадионе «Смена» в академии «сине-бело-голубых».

В первом туре Юношеской лиги «Зенит» проиграл «Лиону» во Франции со счетом 4:2. Также в группе присутствует молодежная команда немецкого «РБ Лейпцига».

Прямую трансляцию матча молодежки «Зенита» можно посмотреть здесь:

Матч основных составов «Зенита» и «Бенфики» также пройдет сегодня в Петербурге. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени и станет первой игрок Лиги чемпионов, которую «Зенит» проведет на стадионе «Газпром-Арена».

Накануне встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что новичок клуба бразилец Малком пропустит матч, а вот иранский нападающий Сердар Азмун сможет сыграть против «Бенфики».