Стало известно о дисквалификации двух российских легкоатлеток в связи с решением РУСАДА. Всероссийская федерация легкой атлетики на своем официальном сайте сообщила об отстранении Нигины Тухтаевой и Натальи Леонтьевой.

В пробах обоих спортсменок нашли запрещенные вещества.

Нигина Тухтаева, которая специализируется в беге на дистанции 100 метров, была отстранена на два года с 8.02.2019. В допинг-пробе, которую спортсменка сдала Чемпионате Уральского федерального округа в помещении по легкой атлетике в Челябинске, был обнаружен стимулятор метилгексанамин.

Наталья Леонтьева, выступавшая на спринтерских беговых дистанциях, получила четыре года дисквалификации с 4 июля 2019 года. Положительный результат дала ее допинг-проба с Первенства России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, в ней обнаружили дростанолон.

Результаты Тухтаевой аннулированы с 20.01.2019, результаты Леонтьевой — с 14.06.2019.