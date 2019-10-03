Российские теннисистки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова сыграют между собой в третьем круге Открытого чемпионата Китая.

Встреча пройдет сегодня, 3 октября, и начнется в 11:30 по московскому времени. Начало встречи может быть отложено из-за задержки предстоящих матчей. Спортсменки встретятся на корте «Лотус» Национального теннисного центра Пекина.

Ранее Дарья Касаткина и Екатерина Александрова между собой не играли.

Екатерине Александровой в первом круге удалось обыграть американку Бернарду Перу, а затем россиянка взяла верх над представительницей Румынии Симоной Халеп. Дарья Касаткина на старте турнира обыграла китаянку Пен Шуай, а затем оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Китая в женском одиночном разряде составляет более 8 миллионов 200 тысяч долларов.