На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства появился обновленный список запрещенных веществ и методов на 2020 год. Также WADA представило краткую характеристику основных изменений и программу мониторинга на следующий год.

«Это помогает нам защищать не только честный спорт, но и здоровье спортсменов во всем мире», — гласит обращение пресс-службы организации на сайте.

По словам представителей WADA, ежегодно обновляемый список проходит через длительный период обсуждений широкого круга сторон, заинтересованных в антидопинге.

Перечень запрещенных веществ и методов, в список которых вошли также переливания крови, наркотические вещества, в частности кокаин, и также генная инженерия, был опубликован заранее специально. Этот список запрещенных веществ будет использоваться с 1 января 2020 года, но спортсмены ознакомятся с ним заранее.