Всего три дня прошло с отставки Олега Кононова, а в тренеры «Спартака» записали уже всхе свободных специалистов России и нескольких наставников из-за рубежа. Пока наибольшее число слухов крутится вокруг фигуры Доменико Тедеско. Рассказываем, почему он станет хорошим вариантом для красно-белых.

Тедеско всего 34 года, и такой возраст можно расценить как недостаток, но не в его случае. Итальянский немец учился на одних тренерских курсах вместе с Юлианом Нагельсманом. Если кто-то не знает, Нагельсман сейчас идет на первом месте в Бундеслиге и играет в Лиге чемпионов вместе с «РБ Лейпциг». А что же сам Тедеско? Если его однокурсник начал тренировать в «Хоффенхайме», первая самостоятельная работа Доменико случалась в клубе второй Бундеслиги «Эрцгебирге». Он принял эту команду когда она шла на последнем месте и спас ее от вылета, за что заслужил приглашение в «Шальке».

В Гельзенкирхене Тедеско сразу поразил всех, слепив из того, что было серебряного призера чемпионата Германии и раскрыв Леона Горетцку. При этом забивал «Шальке» мало: 53 гола — меньше всех в первой шестерке. Однако и пропускали гельзенкирхенцы немного, они были на третьем месте по пропущенным после чемпиона «Баварии» и «Штуттгарта», имеющего разницу голов, равную нулю. При Тедеско команда показывала прагматичный футбол, но умела демонстрировать лучшие качества, а тренер использовал сильные стороны футболистов, которые были у него в наличии. Именно этого не хватало Кононову, который набрал атакующих футболистов и не смог заставить их забивать.

Тедеско уволили из «Шальке» при нескольких поражениях подряд в Бундеслиге и разгроме от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счетом 0:7. «Спартаку» к таким поражениям не привыкать, все помнят унижение на «Энфилде» от «Ливерпуля» еще при Каррере. Но от таких поражений клуб вроде «Спартака» или «Шальке» не застрахован, поэтому они не могут служить аргументом против назначения тренера.

Очень вероятно, что Тедеско примет приглашение, ведь он уже успел составить мнение о России — вместе с «Шальке» он играл в Москве с «Локомотивом», а в Петербурге провел товарищеский матч против «Зенита». Если ему все понравилось, шансы существенно возрастают.