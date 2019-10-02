Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов был оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение после проигрыша «Оренбургу» в чемпионате России по футболу.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил такой штраф на специалиста, поскольку Кононов не явился на флеш-интервью и обязательную пресс-конференцию после матча «Спартак» — «Оренбург». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

За каждую из неявок Кононов получил штраф в 50 тысяч рублей. «Есть два понятия: если игрок или неофициальное лицо не является на интервью, штрафуют его лично, если же клуб не направляет игрока или тренера, то наказывают уже клуб. В рапорте указано: «Главный тренер ФК «Спартак» не явился на послематчевое интервью и пресс-конференцию», поэтому ответственность — на Кононове», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца портал «Спорт-Экспресс».