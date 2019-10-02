В матче Юношеской лиги УЕФА петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 1:7.

Единственный мяч в составе петербургского клуба забил Вадим Симутенков с пенальти на 75-й минуте.

У португальской команды дубль на 15-й и 52-й минутах оформил Тьягу Говейя, еще по голу забили Умару Эмбалу на второй минуте, Тьягу Данташ на 20-й минуте с пенальти, Роналду Камара на на 48-й минуте, Гонсалу Рамуш на 56-й минуте и Жаир Тавареш на 81-й минуте встречи.

Игра основных команд будет проходить сегодня, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» во Франции. Сейчас эти команды имеют по одному очку и делят второе-третье место. «Бенфика» располагается на последнем месте в турнирной таблице, поскольку в первом матче она проиграла немецкому «РБ Лейпцигу» дома со счетом 1:2.

В параллельном матче встретятся конкуренты «Зенита» по групповому этапу — «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе примет «Лион». Матч также начнется в 22:00 по московскому времени.