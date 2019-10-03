В Шанхае стартует коммерческий турнир Shanghai Trophy, в котором примут участие российские фигуристы. Сегодня, 3 октября, состоятся короткие программы в женском одиночном катании.

Российскую команду будет представлять двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Также на льду появится серебряный призер чемпионата мира 2019 года Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан и тренирующаяся в Москве под руководством Этери Тутберидзе.

Участие Турсынбаевой в турнире было под вопросом, так как в этом сезоне фигуристка еще ни разу не выступала на соревнованиях. У нее возниц рецидив хронической травмы спины, поэтому спортсменка долго восстанавливалась.

Соревнования женщин стартуют в 15:35 по московскому времени.