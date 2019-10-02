Петербургский «Зенит» озвучил сроки восстановления центрового команды Антона Пушкова, который получил травму в матче Единой лиги ВТБ против «Зелены Гуры».

Как сообщается в Twitter сине-бело-голубых, Пушков выбыл на три недели из-за повреждения правой руки.

«Процесс восстановления полностью зависит от того, как будет проходить регенерация кожи, поэтому сроки восстановления сугубо индивидуальны. Поправляйся, Антон!» — гласит сообщение в соцсети «Зенита».

Напомним, петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над польским клубом «Зелена Гура» в первом матче Единой лиги ВТБ сезона-2019/20. Встреча прошла на площадке «Зелены Гуры» и завершилась со счетом 92:67 в пользу гостей. Счет по периодам — 19:16, 26:19, 26:14, 21:18.