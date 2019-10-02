В Энье (Италия) стартует заключительный, седьмой этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Медали будут разыграны в трех дисциплинах — среди девушек, юношей и танцевальных дуэтов.

Сегодня, 3 октября, состоится короткая программа юношей, в которой Россию представят два участника — Пётр Гуменник и Илья Яблоков. Для обоих спортсменов этот этап станет вторым в сезоне: ранее они выступили на домашних соревнованиях в Челябинске. Гуменник одержал победу, Яблоков стал третьим.

Спортсмены начнут соревнование в 19:15 по московскому времени. Гуменник появится на льду в третьей разминке, ему достался 14-й стартовый номер. Яблоков по итогам жеребьевки попал в четвертую группу участников, его номер — 16.