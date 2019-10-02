Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников рассказал, что ФК КАМАЗ не сможет проводить матчи на своем стадионе.

По словам Мельникова, случай на стадионе в Набережных Челнах стал поводом для проверки стадионов. Он отметил, что стадион «КАМАЗ» не устранил ряд предписаний, которые РФС выдавал при сертификации.

«Сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена. Матчи он сможет проводить только тогда, когда будут устранены все нарушения», — сказал Мельников, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 Кубка России против КАМАЗа. Стюарды закрыли выход с фанатской трибуны гостей на ключ.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка.

Позже официальный сайт КАМАЗа опубликовал заявление по поводу инцидента с закрытыми на трибуне фанатами московского «Спартака».