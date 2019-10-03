В Энье (Италия) проходит заключительный, седьмой этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 3 октября, состоится ритмический танец.

Спортсмены выйдут на лёд в 16:15 по московскому времени, российскую команду представят два дуэта — Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

По итогам жеребьевки российские участники попали в последнюю, четвертую разминку. Лазарева и Прокофьев откроют эту группу участников и выступят под 14-м номером. Худайбердиева и Филатов начнут предпоследними, их номер — 17.

Ранее Худайбердиева и Филатов выступили на этапе Гран-при в Риге и одержали победу.