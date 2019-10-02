Двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю может завершить карьеру в 2021 году.

Спортсмен может не принять участие в следующих Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине в 2022 году. Сначала он был намерен уйти из спорта после Олимпиады, но сейчас предполагает, что его последним соревнованием может стать чемпионат мира в Оберстдорфе.

«Не могу сейчас говорить, что добегаю до Олимпиады. Я точно поеду в Оберстдорф и очень взволнован этим. Там будет круто», – рассказал Сунбю, слова которого приводит VG. Отмечается, что причиной возможного ухода станет семья: спортсмен с супругой воспитывают двоих детей. Так как жена Сундбю имеет постоянную работу, ей необходима помощь.

«Высотные сборы и всё остальное не могут сочетаться с семейной жизнью. Пока все бегают в горах, мне нужно найти другое решение», — подчеркнул норвежец.

Напомним, в его активе две золотые медали Пхенчхана-2018 — в эстафете и командном спринте.