Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в полуфинал парного турнира в Пекине. В четвертьфинальном матче они встречались с американцем Джоном Иснером и немцем Александром Зверевым. Игра завершилась победой российской пары со счётом 6:4, 3:6, [10:8].

Поединок продолжался 1 час 14 минут, за это время Хачанов и Рублёв четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Их соперники записали на свой счет четыре эйса, трижды ошиблись на подаче и сделали два брейка.

Следующими соперниками российской пары станут победители матча Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия, 2) — Гун Маосинь (Китай)/Чжан Цзэ (Китай).

Напомним, сегодня Рублёв и Хачанов также выступали в одиночном турнире. Рублёв в двух сетах уступил итальянцу Фабио Фоньини, Хачанов обыграл француза Шарди и вышел в четвертьфинал.