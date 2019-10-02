Финский тренер Кари Ялонен может возглавить ярославский «Локомотив».

Об этом сообщает РБК, который ссылается на источник, знакомый с ходом переговоров. Отмечается, что Ялонен, который в данный момент тренирует швейцарский «Берн», является основным претендентом на должность главного тренера «Локомотива».

Ранее канадский специалист Крэйг Мактавиш официально покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива». Исполняет обязанности наставника команды спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, который более 30 лет работает в ярославском хоккее и два раза становился чемпионом России.

Отметим, под руководством Крэйга Мактавиша «Локомотив» сыграл восемь встреч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, одержал три победы, потерпел пять поражений, и в данный момент занимает предпоследнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на два балла.