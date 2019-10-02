Петербургский «Зенит» продал более 50 тысяч билетов на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Игра на «Газпром-Арене» состоится сегодня, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», точное число проданных на данный момент билетов — 50 026.

Ранее стало известно, что обслуживать встречу будет испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде. В ролли его ассистентов выступят Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.

Прямая трансляция встречи будет доступна здесь. В первом туре группового этапа «Зенит» в гостях играл с «Лионом», матч завершился вничью со счётом 1:1. В сегодняшней встрече подопечным Сергея Семака точно не поможет бразилец Малком.

Напомним, ранее прошла встреча молодежных команд «Зенита» и «Бенфики», португальцы одержали разгромную победу со счётом 7:1.