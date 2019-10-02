Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боксерского поединка против Михаила Кокляева.

«Здравствуйте, люди добрые! Мой вес — 112 кг. Моя скорость не упала, у меня добавилось силы. У меня к вам просьба: хватит на Мишу нападать, поддержите его. Он не понимает, куда он выходит, ему будет крайне тяжело. Достаточно того, что он отважился выйти на ринг. Я буду бить его, и ему будет очень больно», — сказал Емельяненко на видео, которое опубликовал в Instagram.

Ранее Емельяненко объявил, что подписал контракт на бой с Кокляевым. Спортсмен еще в середине лета сообщал, что бой, скорее всего, состоится нынешней осенью. Весной Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. При обсуждении возможного боя спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.

Кроме того, журналист Игорь Лазорин в Instagram рассказал о суммах гонораров Михаила Кокляева и Александра Емельяненко за их поединок.