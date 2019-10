View this post on Instagram

Люди добрые, у меня к Вам просьба: Поддержите Мишу Кокляева, @koklyaev_mikhail ему будет больно, когда он выйдет на ринг 29 ноября! #Емельяненко #АЕ #Кокляев #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma Друзья, важно! Билеты на сайте Ponominalu.ru , а инфо на battle2019.ru