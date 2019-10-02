В матче Лиги чемпионов против «Бенфики» защитной линии «Зенита» придется очень тяжело: лиссабонский клуб обладает внушительной линией атаки. Рассказываем о трех самых опасных ее футболистах.

Харис Сеферович

Боснийский швейцарец в прошлом году взял «Золотую бутсу» чемпионата Португалии, забив 23 гола. В свои 27 Сеферович поиграл в пяти чемпионатах: швейцарском, итальянском, испанском, немецком и португальском. В «Айнтрахте» он только начал раскрываться но по-настоящему показал себя только в прошлом сезоне, когда забивал практически всем. В этом году Харис уже забил два мяча на старте португальской Примейры, а также отличился в ворота «Лейпцига» в Лиге чемпионов, правда, гол немцам очков лиссабонцам не принес. Форвард точно выйдет в основе «Бенфики» и будет угрожать воротам Лунева весь матч.

Рафа Силва

Карьера Рафы Силвы развивается поступательно: из «Фейренси» — в «Брагу», а оттуда — в «Бенфику». Левый вингер с 2014 года вызывается в сборную Португалии, он сыграл один матч на победном Евро-2016 и стал с Португалией чемпионом Лиги Наций. В прошлом сезоне Силва забил за «Бенфику» 15 голов в чемпионате страны, а Сеферович забил «Лейпцигу» с его передачи. 26-летний португалец точно будет одним из самых опасных футболистов «Бенфики» в матче с «Зенитом».

Луиш Пицци

Немолодой Пицци раскрылся в свои 29 лет, и на старте сезона в Португалии забил уже шесть голов в семи матчах, а также сделал две передачи. Луиш приезжал в Россию в 2017-м на Кубок конфедераций, а вот на ЧМ его не взяли. Защитник сине-бело-голубых Йордан Осорио, который выступает в «Зените» на правах аренды, а принадлежит «Порту» не зря беспокоится о Пицци: в матче с «Зенитом» правый вингер, уже игравший на «Газпром-Арене», имеет шансы все забить, если упустить его из виду.