Футбольный клуб «Тюмень» получил наказание в виде снятия шести очков. Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, мера была принята из-за долгов клуба перед бывшими игроками команды.

«Тюмень» не выполнила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о задолженностях перед Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.

«Решение — снять шесть очков за несоблюдение постановления CAS», — заявил Григорьянц, слова которого приводит «Чемпионат».

Стоит отметить, что это уже второе снятие очков с клуба в рамках данного дела. Ранее с «Тюмени» уже сняли шесть очков. Теперь в активе команды останется 10 очков, в результате чего «Тюмень» опустится на десятое место турнирной таблицы зоны «Урал-Приволжье» в ПФЛ.