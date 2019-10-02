Отец чемпиона Формулы-3 Шварцмана: О Формуле-1 даже и говорить рано

Отец российского автогонщика Роберта Шварцмана Михаил рассказал о дальнейших перспективах своего сына. В нынешнем сезоне 20-летний пилот досрочно стал победителем Формулы-3, оформив чемпионство на домашнем этапе в Сочи.

«Сейчас о Формуле-1 даже и говорить рано. Понятно, что в следующем году у нас будет Формула-2, но где Роберт поедет и как… У нас есть «СМП Рейсинг», есть «Феррари» — обе организации очень профессионально относятся к своим обязанностям, так что полностью полагаемся на них», — заявил Михаил Шварцман, слова которого приводит «Чемпионат».

Отец спортсмена подчеркнул, что тот взрослеет и прогрессирует как пилот. По словам Шварцмана-старшего, он уже не может делать прогнозы в отношении выступлений сына, та как Роберт сам знает, что и как лучше сделать. «Я выступаю просто в роли папы», — сказал Михаил.