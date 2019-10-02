Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поражение своей команды от молодежки «Бенфики» со счетом 1:7.

По словам Зырянова, разница в классе есть, и она не колоссальная, но огромная. Тренер отметил, что сказал футболистамо том, что это не их вина, а нужно начинать с семилетнего возраста и там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в этой игре «Зенит» проиграл во всех компонентах.

«Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве. Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению», — сказал Зырянов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в матче Юношеской лиги УЕФА петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 1:7. Единственный мяч в составе петербургского клуба забил Вадим Симутенков с пенальти на 75-й минуте.