Московский «Локомотив» опубликовал информацию о серьезности травм нападающих Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова. Оба игрока получили повреждения во вторник, 1 октября, во время матча против «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», у Смолова диагностирована травма голеностопного сустава. В ближайшее время футболист пройдут короткий курс стартовой терапии. Что касается Жемалетдинова, у него выявлена травма мышц задней поверхности бедра.

Пока неизвестно, сколько времени понадобится форварду на восстановление. В четверг ему предстоит пройти комплексное обследование, которое определит схему и сроки лечения.

Напомним, Жемалетдинов получил вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020, но теперь его дебют за национальную команду откладывается.