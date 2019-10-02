Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, почему Александру Шлеменко не стоит переходить в UFC.

По словам Олейника, Шлеменко показал на данный момент больше, чем многие бойцы UFC.

«Я имею в виду свою профессиональную карьеру. Поэтому ему не обязательно попадать в UFC, чтобы доказать, что он крутой боец», — сказал Олейник, слова которого приводит Allboxing.ru.

Напомним, Шлеменко потерпел поражение в поединке с американцем Крисом Ханикаттом. Бой состоялся во Владивостоке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Победа американского бойца была определена единогласным решением судей.

Всего в карьере Шлеменко 58 побед и 13 поражений.