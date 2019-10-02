Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч с «Ак Барсом».

Место в воротах вновь займет Алексей Мельничук, признанный лучшим голкипером сентября в КХЛ.

В первом звене на льду появятся Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Ярослав Дыбленко — Артем Зуб.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Василий Токранов — Давид Рундблад.

Третье звено: Александр Барабанов — Йоонас Кемппайнен — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.

Четвертое звено: Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кетов, Артем Земченок, Кирилл Марченко.

В Казани сыграем вот в таком составе.

Вперед, наш СКА! #АКБСКА pic.twitter.com/g3PhgFzJb9 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 2, 2019

Матч пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.