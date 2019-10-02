Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, которую не допустили до чемпионата мира 2019 года в Катаре из-за повышенного уровня тестостерона, заявила, что намерена отстаивать свои гендерные права.

Спортсменка пожаловалась на отсутствие поддержки, когда выиграла золотую медаль на чемпионате мира 2009 года. «Люди не отмечали мою победу. Они обращались ко мне не с этой целью. Люди говорили, что я мужчина, у меня было преимущество и уровень тестостерона у меня слишком высок», — заявила Семеня, слова которой приводит Sport24.co.za. Легкоатлетка призналась, что на протяжении десяти лет ей приходится игнорировать многих людей.

«Моё тело проверили, пытались заставить меня изменить его, принять лекарства, чтобы снизить уровень тестостерона. Я не хочу менять своё тело», — сказала Семеня и добавила, что продолжит отстаивать свои гендерные права.

Напомним, недавно Семеня решила попробовать себя в футболе. Она пополнила состав команды JVW из города Бельфордвью, провинция Гаутенг. Проблемы Семени в легкой атлетике начались, когда IAAF принял новые правила допуска спортсменок на дистанциях бега от 400 м с повышенным уровнем тестостерона