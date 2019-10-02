Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал волевую победу своей команды над Канадой в матче Кубка мира. Россия уступала 0:2 по сетам, но смогла одержать победу в пяти партиях.

По мнению тренера, российским волейболистам удалось переломить ход игры, так как команда стала лучше подавать и играть в атаке. «После того как мы начали лучше подавать, нам было легче контролировать атаки канадцев», — сказал Саммельвуо, слова которого приводит официальный сайт FIVB.

Специалист отметил игру Ивана Яковлева на подаче. «Можно сказать, что подача Яковлева в четвертом сете подарила нам игру. Но канадцы отлично действовали на высоких мячах. Здорово, что мы сохраняли терпение в такой ситуации», — сказал Саммельвуо.

Напомним, для России эта победа стала второй в рамках Кубка мира. До этого подопечные Саммельвуо обыграли Иран.