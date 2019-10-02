В Казани на льду «Татнефть Арены» стартовал хоккейный матч между «Ак Барсом» и петербургским СКА. Игра, которая проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ, началась в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Ранее тренерский штаб армейцев во главе с Алексеем Кудашовым назвал состав на игру. Место в воротах СКА по-прежнему занимает воспитанник клуба Алексей Мельничук, признанный лучшим голкипером КХЛ в сентябре.

Предыдущий матч СКА в чемпионате выиграл: на выезде петербуржцы разгромили рижское «Динамо» со счетом 3:0. «Ак Барс» в последнем туре обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2. СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ, имея 19 очков. У «Ак Барса» на данный момент 18 очков после 11 матчей в регулярном чемпионате.