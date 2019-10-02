Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев заявил, что не перейдет в состав «Зенита» или ЦСКА, если получит предложение от одного из клубов.

Футболист рассказал об этом, отвечая на вопросы болельщиков в историях своего «Инстаграма».

Напомним, на данный момент Соболев идет на втором месте гонки бомбардиров чемпионата России. В одиннадцати матчах за «Крылья Советов» он записал на свой счёт восемь забитых голов и три результативные передачи. Соболев был лучшим по числу точных ударов, однако в одиннадцатом туре его обошел нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забивший девять мячей.

На данный момент самарский клуб располагается на двенадцатом месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 11 набранных очков.

В январе 2018 года Соболев впервые получил вызов в молодежную сборную России.