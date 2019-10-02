Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 20:27,  2 октября 2019
Биатлон
5

Получивший премию ТЭФИ Губерниев поблагодарил биатлонисток

Получивший премию ТЭФИ Губерниев поблагодарил биатлонисток
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Дмитрий Губерниев, ставший обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор», поблагодарил российских биатлонисток, выступавших в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Телеведущий записал видеообращение, в котором поблагодарил спортсменок, так как получил премию за комментирование именно этой гонки.

«Спасибо нашей прекрасной женской команде за ту оберхофскую победу. Девочки, я вас люблю», — заявил Губерниев.

Напомним,  на премию также претендовали Юрий Розанов и Евгений Савин. Розанов получил номинацию за репортаж с матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль», а Евгения Савина номинировали за комментарий Чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале.

Это уже третья статуэтка ТЭФИ для Губерниева, ранее он получал эту премию в 2007 и 2015 годах.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров