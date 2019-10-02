Получивший премию ТЭФИ Губерниев поблагодарил биатлонисток

Дмитрий Губерниев, ставший обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор», поблагодарил российских биатлонисток, выступавших в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Телеведущий записал видеообращение, в котором поблагодарил спортсменок, так как получил премию за комментирование именно этой гонки.

«Спасибо нашей прекрасной женской команде за ту оберхофскую победу. Девочки, я вас люблю», — заявил Губерниев.

Напомним, на премию также претендовали Юрий Розанов и Евгений Савин. Розанов получил номинацию за репортаж с матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль», а Евгения Савина номинировали за комментарий Чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале.