Новичок московского «Спартака» полузащитник Алекс Крал получил вызов в национальную сборную Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Сборной Чехии предстоит встретиться с командой Англии в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Матч состоится в Праге 11 октября. Спустя три дня Чехия проведет еще один домашний матч — против Северной Ирландии, игра будет носить товарищеский характер.

Напомним, Крал дебютировал за национальную команды в марте 2019 года. В матче против сборной Бразилии он вышел на замену. Всего в активе 21-летнего полузащитника пять матчей за сборную Чехии.

Напомним, Алекс Крал ранее выступал за пражскую «Славию», в августе 2019 года полузащитник стал игроком московского «Спартака». По информации СМИ, трансфер игрока из чемпионата Чехии обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро.

Ранее Алекс Крал прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».