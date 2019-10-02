Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова волейболиста Алексея Спиридонова после отставки главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

После того, как Кононов покинул свою должность и не явился на послематчевую пресс-конференцию, Спиридонов заявил, что уходить надо было » по-мужски, как Рахимову» из «Ахмата». Радимов раскритиковал волейболиста за это высказывание.

«Тебя забыли спросить! А что же ты, не ушел по-мужски из Казани, когда всем помешал хоть один титул за сезон выиграть? Балабол», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Кононов был уволен с должности главного тренера «красно-белых» после поражения от «Оренбурга», которое стало для команды четвертым подряд в рамках чемпионата России. За неявку на обязательное флэш-интервью и пресс-конференцию Кононова обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей