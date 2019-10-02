Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в очередной раз критически высказался о российском спорте. На этот раз олимпийский чемпион прокомментировал возможное повторное отстранение РУСАДА.

«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА должно быть немедленно ограничено в правах. Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта», — написал Самуэльссон в открытом письме.

По мнению шведа, международные федерации должны последовать примеру IAAF, которая не допускает российских спортсменов до выступления на турнирах под своим флагом. Также он призвал членов WADA, проголосовавших за восстановление РУСАДА, покинуть свои посты.

Напомним, недавно Самуэльссон высказался по поводу допингового скандала с участием норвежской лыжницы Терезы Йохауг, в пробе которой было найдено запрещенное вещество. Швед заявил, что не считает это допингом. Йохауг уже отбыла свою дисквалификацию и вернулась в спорт.