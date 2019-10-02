В Казани на «Татнефть-Арене» завершился первый период матча между «Ак Барсом» и СКА. Команды не смогли открыть счет в стартовой двадцатиминутке и ушли на перерыв без забитых голов — 0:0.

Во время первого игрового отрезка соперникам удалось обойтись практически без штрафов. Единственное двухминутное удаление за подножку заработал защитник хозяев Андрей Педан.

Бесплатная трансляция встречи доступна на официальном сайте петербургского клуба.

Предыдущий матч СКА в чемпионате выиграл: на выезде петербуржцы разгромили рижское «Динамо» со счетом 3:0. «Ак Барс» в последнем туре обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2. СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ, имея 19 очков. У «Ак Барса» на данный момент 18 очков после 11 матчей в регулярном чемпионате.