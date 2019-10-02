Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры и подчеркнула, что не будет принимать участие в эстафетных гонках сезона-2019/20.

О своем уходе из спорта Кузьмина сообщила еще весной, но до последнего обдумывала возможность бегать эстафеты, чтобы помочь сборной Словакии.

«Понимая то, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду «якорем» в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против», — написала Кузьмина на своей странице в «Инстаграме».

Биатлонистка подчеркнула, что сильно переживает из-за того, что напрасно дала надежду своим подругам по команде. Однако, по мнению спортсменки, лучше принять окончательное решение сейчас, а не тянуть до начала сезона.

«Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере», — добавила Кузьмина.