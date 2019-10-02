«Ак Барс» вышел вперед в матче против СКА

Казанский «Ак Барс» вышел вперед в домашнем матче против петербургского СКА. Артём Галимов открыл счёт в середине второго периода.

Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна на официальном сайте армейцев.

Напомним, в первом периоде ни одной из команд не удалось отметиться точными бросками. Также во время первого игрового отрезка соперникам удалось обойтись практически без штрафов. Единственное двухминутное удаление за подножку заработал защитник хозяев Андрей Педан.