«Ак Барс» вышел вперед в матче против СКА

Казанский «Ак Барс» вышел вперед в домашнем матче против петербургского СКА. Артём Галимов открыл счёт в середине второго периода.
Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна на официальном сайте армейцев.
Напомним, в первом периоде ни одной из команд не удалось отметиться точными бросками. Также во время первого игрового отрезка соперникам удалось обойтись практически без штрафов. Единственное двухминутное удаление за подножку заработал защитник хозяев Андрей Педан.
Предыдущий матч СКА в чемпионате выиграл: на выезде петербуржцы разгромили рижское «Динамо» со счетом 3:0. «Ак Барс» в последнем туре обыграл дома нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2. СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ, имея 19 очков. У «Ак Барса» на данный момент 18 очков после 11 матчей в регулярном чемпионате.
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