Голкипер петербургского СКА Алексей Мельничук пропустил две шайбы во втором периоде матча против «Ак Барса». Игра проходит в Казани, хозяева ведут со счётом 2:0.

Автором первого забитого гол стал Артем Галимов, получивший передачу от Станислава Галиева. Армейцы кинулись сравнивать счет, но в итоге пропустили контратаку. Вторую шайбу в ворота петербуржцев забросил Эмиль Галимов.

Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна на официальном сайте армейцев.

Напомним, в первом периоде ни одной из команд не удалось отметиться точными бросками. Также во время первого игрового отрезка соперникам удалось обойтись практически без штрафов. Единственное двухминутное удаление за подножку заработал защитник хозяев Андрей Педан.