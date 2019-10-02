Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон выразил мнение, что Россия не получила должного наказания на нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен выразил уверенность в том, что в России существует допинговая система, поддерживаемая на государственном уровне. Он подчеркнул, что система функционировала во время зимней Олимпиады 2014 года для того, чтобы российские спортсмены завоевывали золотые медали.

«Вместо того, чтобы сохранять спорт свободным от допинга, WADA наплевало на собственные правила и позволило России отделаться слишком легко. Это признал сам Крэйг Риди в интервью CNN Sport в ноябре 2018 года», — написал Самуэльссон в открытом письме.