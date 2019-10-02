В Казани завершился второй период хоккейного матча между «Ак Барсом» и петербургским СКА. Хозяева выигрывают со счётом 2:0 благодаря двум шайбам, заброшенным за три минуты.

В первом периоде ни одной из команд не удалось отметиться точными бросками, но после перерыва игроки «Ак Барса» вышли вперед. На 27-й минуте счёт открыл нападающий Артем Галимов, передачу которому отдал Станислав Галиев. Спустя две с половиной минуты хозяева удвоили преимущество: автором гола стал Эмиль Галимов, которому ассистировал Владимир Ткачев.

Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна на официальном сайте армейцев.