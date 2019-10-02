Российский легкоатлет Сергей Шубенков вышел в финал чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами. Турнир проходит в Дохе (Катар).

28-летний россиянин, выступающий в нейтральном статусе, показал второй результат в своем полуфинальном забеге. Он преодолел дистанцию за 13,18 секунды, уступив только американцу Гранту Холлоуэю. По правилам соревнований, в финальную часть выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также еще двое атлетов, показавшие наименьшее время.

Финал соревнований состоится сегодня, 2 октября, начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

На данный момент в активе российской команды уже две золотые медали, их завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.