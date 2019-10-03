В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 3 октября, будут разыграны два комплекта наград.

В 22:35 по московскому времени состоится финал в толкании ядра среди женщин. В соревновании примут участие 12 спортсменок, однако россиянок среди них не будет. В 23:50 пройдет финал в беге на 400 метров, где также не будут выступать спортсменки из России.

Помимо финалов, состоится квалификация в тройном прыжке, а также соревнования в метании диска, прыжках в длину и метание копья, они будут проходить в рамках многоборья.

Напомним, ранее спортсмены выражали недовольство условиями проведения чемпионата. Легкоатлетам, выступающим в спортивной ходьбе и на марафонских дистанциях, мешает аномальная жара, при которой практически невозможно соревноваться. Также участники чемпионата жалуются на питание и условия проживания в отеле.