Российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своими впечатлениями от поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Кокляев отметил, что этот бой запомнился ему сильнее остальных за последнее время. «Я смотрел, как он Дастина Порье просто разбирает. Знаете, как, бывает, рыбью голову после ухи разбирают. Думаю, они так же овец в горах стригут», — заявил спортсмен, слова которого приводит Sport24.

По мнению Кокляева, Нурмагомедов действовал в октагоне аккуратно, тактично и четко. Он подчеркнул, что получил удовольствие от просмотра поединка.

Напомним, Кокляев примет участие в бое против Александра Емельяненко, поединок будет проходить по правилам бокса. Встреча состоится в Москве 29 ноября.