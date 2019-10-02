Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком огласил состав команды на матч против «Бенфики». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Место в воротах «сине-бело-голубых» займет голкипер Андрей Лунёв, также с первых минут на поле выйдут капитан команды Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Олег Шатов, Сердар Азмун, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

«Зенит» выйдет на матч в лазурной форме, на трибунах ожидается не менее 50 тысяч зрителей. Прямая трансляция матча будет доступна здесь.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях играл с «Лионом», матч завершился вничью со счётом 1:1.