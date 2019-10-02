Петербургский СКА на выезде уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Обе шайбы хозяев были заброшены во втором периоде. На 27-й минуте счёт открыл нападающий Артем Галимов, передачу которому отдал Станислав Галиев. Спустя две с половиной минуты хозяева удвоили преимущество: автором гола стал Эмиль Галимов, которому ассистировал Владимир Ткачев.

За две минуты до окончания основного времени матча армейцам удалось отыграть одну шайбу, точным броском отметился Алексей Бывальцев. Однако времени на то, чтобы отыграться, гостям уже не хватило.

Для подопечных Алексея Кудашова поражение стало пятым в рамках нынешнего сезона. Ранее армейцы дважды уступили ЦСКА, а также не смогли обыграть «Витязь» и «Автомобилист».