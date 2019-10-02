В Петербурге стартовал матч между «Зенитом» и «Бенфикой»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» начался футбольный матч между «Зенитом» и лиссабонской «Бенфикой». Команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна здесь. Ранее главный тренер хозяев Сергей Семак огласил стартовый состав, команда играет в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях играл с «Лионом», матч завершился вничью со счётом 1:1. В параллельном поединке встречаются «Лион» и «Лейпциг», игра проходит в Германии.

Напомним, сегодняшнюю игру пропускает новичок «Зенита» бразилец Малком, который до сих пор не восстановился после мышечного повреждения.