Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы. По словам футболиста, ему пришлось потратить более 120 тысяч долларов.

Дзагоев сообщил, что на его свадьбе присутствовали две с половиной тысячи человек, но он был знаком не со всеми. «Помню, подъезжаем к ресторану на трёх машинах, впереди — лошади. Рядом с рестораном была мойка: оттуда выходит женщина, берет под руки ребёнка и ещё одну женщину — и к нам на свадьбу», — рассказал полузащитник в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, в нынешнем сезоне Дзагоев еще ни разу не выходил на поле. Спортсмен продолжает восстанавливаться после повреждения.

ЦСКА на данный момент лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея 25 очков после одиннадцати туров. Следующим соперником армейцев станет «Ростов».