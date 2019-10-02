Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который будет проходить в Абу-Даби в период с 19 по 21 декабря. Также в число участников вошла американка Аманда Анисимова, в нынешнем сезоне добравшаяся до полуфинала «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает журналист Рим Абуллейл на своей странице в «Твиттере». Действующей победительницей турнира является американка Винус Уильямс, в прошлогоднем финале обыгравшая свою сестру Серену.

Ранее стало известно, что в мужском одиночном разряде выступят вторая и четвертая ракетки мира — испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

В сентябре Шарапова приняла участие в выставочной встрече в США и сыграла с датчанкой Каролин Возняцки. Россиянка уступила в двух сетах со счётом 6:7, 2:6.

Напомним, Шарапова опустилась за пределы первой сотни в мировом рейтинге WTA. До поражения от Серены Уильямс в первом круге US Open россиянка располагалась на 87-й строчке таблицы.