Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав команды на матч против «Аякса», который состоится в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист остался на скамейке запасных, состав на игру выглядит следующим образом: Силлессен, Гарай, Паулиста, Хауме, Васс, Ферран Торрес, Гедеш, Коклен, Парехо, Гомес, Родриго.

Игра будет проходить в Испании на стадионе «Месталья», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом матче группового этапа «Валенсия» на выезде встречалась с «Челси» и одержала победу со счётом 1:0. «Аякс» на своем поле принимал французский «Лилль» и победил с разгромным счётом 3:0. Сегодня «Лилль» и «Челси» сыграют между собой, их встреча также начнется в 22:00.