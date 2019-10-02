Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда успела хорошо подготовиться к матчу с «Бенфикой».

«Тактически и функционально было время восстановиться. Привыкли играть в таком режиме в еврокубках», — сказал Семак в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Тренер объяснил, что защитник Юрий Жирков не вышел в стартовом составе, так как ему непросто играть в таком плотном ритме.

«Соперник играет здорово, мне импонирует «Бенфика». Но мы играем дома и постараемся дать бой, показать лучшую игру», — подчеркнул Семак.

Напомним, команды встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В данные минуты матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Счёт пока не открыт — 0:0.

Прямая трансляция матча, который начался в 22:00, доступна здесь.