Болельщики петербургского «Зенита» устроили красочный перформанс в начале матча с «Бенфикой». Фанаты растянули на вираже огромный баннер с надписью «Сияй, свети, великий клуб» и включили фонарики на мобильных телефонах.

Напомним, «Зенит» и «Бенфика» встречаются в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В данные минуты игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

К 13-й минуте матча счёт не открыт — 0:0. Прямая трансляция доступна здесь.

Перед матчем «Зенит» сообщил, что на трибунах ожидается более 50 тысяч болельщиков.